Ruba uno scooter e viene arrestato | 53enne accusato di furto e ricettazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Forio hannoperaggravato eundel posto già noto alle forze dell’ordine. In pieno pomeriggio l’uomo si era introdotto nella proprietà di una famiglia di Forio e sottratto uno: i militari lo hanno sorpreso pochi istanti dopo e bloccato. Nella sua abitazione hanno poi trovato una bicicletta provento di un altrocommesso ieri mattina sull’isola. L’uomo è stato condotto in caserma e ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio mentre i due veicoli sono stati restituiti ai proprietari. L'articolo proda Anteprima24.it.