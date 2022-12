Ronaldo carica il Portogallo | «Gruppo troppo unito per essere spezzato» – FOTO

...giàdelle tensioni ovvie per un quarto di finale del Mondiale. Mondiali Qatar 2022: le partite e le news di oggi L'analisi - Quarti di nobiltà: Neymar, Messi e la sfida a Mbappé. E...Portogallo, who needs. Olanda, don't stop me now . Croazia, duri a morire . Marocco, ... Anche per i campioni in, sconfitta all'ultima del girone figlia del turnover, ma la prova agli ..."Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario". Attraverso i suoi profili social Cristiano Ronaldo mette ...Cominciano domani i quarti di finale dei Mondiali in Qatar: Inghilterra-Francia è la sfida Kane-Mbappé, Olanda-Argentina tra l’allenatore più anziano e il più giovane del torneo ...