Ricordate Chef Rubio? Sparito dalla tv e dai social | Rubini oggi è stato denunciato da Liliana Segre | ecco perché

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Anche se sempre più lontano dai riflettori, l’unto e bisuntocontinua a far parlare di sé. Vi avvertiamo, però, non per il meglio. Malgrado l’enorme potenziale,negli anni sta vivendo una parabola discendente, un po’ forzata e un po’ voluta, fatto sta che Gabrielese prima rientrava nella gotha dei L'articolo NewNotizie.it.