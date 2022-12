Reggina-Frosinone | Serie B | probabili formazioni e la diretta tv

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Agganciare la vetta della classifica nel big-match casalingo contro l’attuale battistrada della cadetteria. Tornare a largo delle inseguitrici ottenendo una vittoria in trasferta che peserebbe moltissimo in vista della prosecuzione del campionato diB. Sono forti le motivazioni che spingerannoad animare senza alcuna esclusione di colpi questa super sfida che avrà tutti gli occhi del secondo torneo italiano di calcio addosso. I calabresi arrivano da un’importantissima vittoria ottenuta sul campo del Brescia (0-2) toccando, così, quota 29 punti; i laziali invece sono stati fermati sul pareggio (1-1) dal sempre più sorprendente Sudtirol pareggiando all’ultimo respiro e conservando tre punti di vantaggio (32 punti totali) proprio sugli amaranto. Ecco le ultime da ...

Il programma della giornata Ternana - Cagliari 1 - 0 Parma - Benevento Cittadella - Bari Cosenza - Brescia Genoa - Sudtirol Modena - Venezia Perugia - SpalPisa Ascoli Palermo - ...Tutto pronto per il fischio d'inizio di, match della sedicesima giornata di Serie B 2022/2023. La partita, in programma alle 15:00 di giovedì 8 dicembre, sarà trasmessa su Sky, Dazn ed HelbizLive e rappresenta uno ...Big match di alta classifica all'Oreste Granillo tra la squadra di Inzaghi e la formazione di Grosso Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria è in programma il big match del 16° turno di Serie B ...La diretta live di Reggina-Frosinone, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023.