Raddoppiare a un milione l’importo massimo dei risarcimenti per ingiusta detenzione | ok in Commissione all’emendamento Costa Azione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Aumentare da 516mila euro a unla somma massima prevista a titolo di risarcimento per chi ha subito un’. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal deputato diEnrico, una delle sei proposte approvate dallaGiustizia della Camera. Altre due, identiche e presentate da Fratelli d’Italia e Forza Italia, prevedono la liquidin un’unica soluzione entro un anno (anziché in tre rate annuali) del rimborso delle spese legali fino a 10.500 euro per l’imputato assolto definitivamente perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non é previsto dalla legge come reato. A questo scopo il fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti è ...

Il Fatto Quotidiano

... la sesta estinzione di massa, undi specie a rischio di essere spazzate via in questo ... 30x30, portare la percentuale di aree protette al 30 per cento entro il 2030, cioèquelle ...Si ha una probabilità su 17,7 di poterla posta in gioco. Per vincere invece 50 è ... In questo caso in palio c'è 1di euro, che andrà a chi riuscirà a concretizzare quella unica ... Raddoppiare a un milione l’importo massimo dei risarcimenti per ingiusta detenzione: ok in Commissione… Secondo quanto riportato in Germania, il gruppo di Stoccarda sta riorganizzando l’impianto di Untertürkheim per produrre propulsori a batteria ...(FERPRESS) – Roma, 7 DIC – “La questione di Roma Capitale è una questione nazionale, altrimenti i problemi dei trasporti o delle periferie non si risolveranno mai. Stiamo lavorando ad una svolta, ma s ...