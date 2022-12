“Qatar | lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas comporterebbe 20mila miliardi di dollari di danni e 11 milioni di morti”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Una bomba da 50 gigatoni di anidride carbonica per un livello di emissioni che causerebbeper oltredie 11di, facendo superare il limite di riscaldamento di 1,5°C fissato dalle Nazioni Unite. È la stima contenuta in una ricerca pubblicata in anteprima italiana da ilfattoquotidiano.it ed elaborata dall’organizzazione non governativa BankTrack sulle emissioni che verrebbero generate dallofino a esaurimento deidie gas dele sui loro effetti. Il paese ospita la Coppa del Mondo di calcio già definita ‘il mondiale del greenwashing’, dopo che gli organizzatori hanno ripetuto più e più volte che la competizione sarebbe stata “carbon ...

