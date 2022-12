Qatar | Infantino | «Il paese ha dimostrato quanto sia ospitale»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Le parole disulospitante della Coppa del Mondo: «Avevo qualche dubbio, ma hache sa essere» Gianniè tornato a parlare dell’accoglienza che ilorganizzatore del mondiale, ha preparato per i tifosi. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali della FIFA. «Il calcio unisce davvero il mondo. Il calcio ha questa magia, questa caratteristica speciale che quando la palla rotola, le persone si uniscono. Devo ammettere che prima dei Mondiali eravamo preoccupati di avere così tanti tifosi provenienti da così tanti paesi, nello stesso momento, nello stesso luogo. Lo dicevo già qualche anno fa: credo davvero che questo Mondiale possa contribuire, per questa parte del mondo, per il Golfo, ...