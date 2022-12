Qatar 2022 | le pagelle | il flop degli ' italiani' da Zielisnski al Toro

Leggi su agi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) AGI - Tra fase a gironi e ottavi di finale, ai mondiali di calcio insono scesi in campo 60 calciatori che giocano in Italia. Tra i protagonisti più attesi si può parlare diper il centrocampista del Napoli Piotr Zielinsk, anonimo in una Polonia con poco gioco, per il '' Lautaro Martinez, stranamente impreciso sotto rete, e per il difensore viola Nikola Milenkovic, non incolpevole in una Serbia colabrodo nelle retrovie. Piotr Zielinski: Il 28enne centrocampista del Napoli non ha convinto income tutta la nazionale polacca. La vetrina mondiale poteva essere l'occasione per togliersi di dosso l'etichetta di giocatore incostante e incompleto, ma non ci è riuscito a pieno, passando tanti minuti nel ricercare la posizione corretta in campo, risultando per lunghi tratti spaesato e senza idee. L'unica ...