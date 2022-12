Pulze alla Prima della Scala con il rapper Luchè

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) –ha partecipatocon un icon d'eccezione:, ilpartenopeo che nelle ultime settimane ha acceso i palchi del panorama musicale italiano.L'artista è arrivato all'inaugurazione del 7 dicembre indossando un capodrop collection Not Your Usual di Giorgio Mallone per: una reinterpretazione urban e contemporanea di un classicomoda, lo smoking.Dopo il lancio durante la Fashion Week milanese, e la successiva partecipazioneFesta del Cinema di Roma, il brand, nuovo dispositivo di Imperial Brands che scalda il tabacco senza bruciarlo, torna sotto i riflettori durante uno degli appuntamenti più attesi del ...