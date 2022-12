Procura nazionale | pm vince il ricorso ma il Csm nomina di nuovo il magistrato già trasferito per il caso Palamara

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ha vinto ilal Consiglio di Stato, ottenendo l’annullamento dellaallaantimafia delche gli era stato preferito nel 2015. Lo stessoche successivamente era statod’ufficio dal Csm per incompatibilità e condannato a livello disciplinare in relazione al. Eppure Palazzo dei marescialli ha deciso di confermare la scelta di 7 anni fa, con una delibera che ha diviso il plenum e che è passata con lo scarto di due soli voti. Protagonista delil pm delladistrettuale antimafia di Napoli Paolo Itri, che ha condotto importanti indagini sulla strage del rapido 904 e che secondo il Consiglio di Stato aveva più titoli del ...

Il Fatto Quotidiano

...club bianconero con i blaugrana è in cima agli affari sotto la lente di ingrandimento della... tutti gli intrecci col Barcellona: retroscena Adrian Rabiot con la maglia dellafrancese ......le mafie sono uscite dai loro territori di origine e ormai infiltrano l'intero territorio. Successivamente c'è una specie di udienza filtro in cuie difensori stabiliscono che cosa ... Procura nazionale, pm vince il ricorso ma il Csm nomina di nuovo il magistrato già trasferito per il caso… Ha vinto il ricorso al Consiglio di Stato, ottenendo l’annullamento della nomina alla procura nazionale antimafia del magistrato che gli era stato preferito nel 2015. Lo stesso magistrato che successi ...E' all'attenzione della Procura di Perugia la presenza nel capoluogo umbro da diversi giorni del cittadino tedesco Maximilian Eder arrestato dalla polizia in un albergo a Ponte San Giovanni nell'ambit ...