Prima della Scala | gelo e sconcerto | pelo e si presenta vestita così | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sfilata di vip, autorità, politici, star, attrici e chi più ne ha più ne metta. Laè sì l'epicentrocultura italiana e in particolarescena culturale di Milano, ma è anche un (elitario) evento mondano. Un evento i cui partecipanti vengono scansionati, passati ai raggi X, sui giornali ci si scatena non soltanto con le pagelle all'opera proposta sul palco, ma anche con i voti agli outfit esibiti dai vip. In scena - ieri mercoledì 7 dicembre - c'era il Boris Godunov diretto da Riccardo Chailly. Attorno alla scena, tra palco reale e altri palchi, c'era il gotha d'Italia e non solo: si pensi infatti che c'era anche Ursula von der Leyen, la presidentecommissione europea, ovviamente sul palco reale e vicina al presidenteRepubblica, ...