Ponte dell’Immacolata al Museo Archeologico dell’Agro Nocerino

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuale occasione migliore delper visitare ilProvinciale(Convento di Sant’Antonio – piazza S. Antonio, Nocera Inferiore) e riscoprire quest’importante sito campano con la danza e la musica. Ancora una volta le muse Clio (canto epico e storia) e Tersicore (protettrice della poesia corale della danza) si ritroveranno metaforicamente nel progetto “Tracce di memoria”, iniziato lo scorso 14 ottobre alNazionale di Eboli e della Media Valle del Sele. Per il prossimo appuntamento (venerdì 9 dicembre 2022, alle 11, e sabato 10 dicembre 2022, alle 19) l’Associazione Campania Danza propone un originale percorso guidato dalla voce dell’attore Roberto ...

... le principali stazioni sciistiche regionali sono alle prese con gli ultimi preparativi in vista deldella settimana a venire. Gli impianti " Cogne ha già predisposto tramite ...[…] Navigazione articoli Savona, il programma delle manifestazioni per ilCalcio, oggi la B in campo: il programma