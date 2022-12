Pnrr | errore nel bando dell’ex ministra Messa per 7 500 posti letto per universitari Il governo Meloni recupera il ritardo con un escamotage

(Di giovedì 8 dicembre 2022) A tre settimane dalla fine dell’anno mancano ancora all’appello circa milleper studentifuori sede sui 7.500 previsti dal. Per non bucare la scadenza europea del 31 dicembre, il nuovoha dovuto pubblicare in extremis uncon cuiciparla. Grazie a un, concordato con Bruxelles, l’obiettivo verrà alla fine considerato raggiunto con la ricezione entro il 28 delle sole manifestazioni di interesse. E non, come era previsto dal cronoprogramma, con l’assegnazione degli alloggi agli studenti con priorità ai “capaci e meritevoli anche se privi di mezzi” (quella è stata rinviata al 28 febbraio). Il pasticcio ha origine l’estate scorsa, quanto il ministero allora guidato da Maria Cristina ...

Il Fatto Quotidiano

... ma è stata concepita male dai 5Stelle, creando un buco nel bilancio dello Stato: questonon ... La sensazione è che il governo precedente, rispetto al, abbia fatto la parte teorica. Ora c'è ...A volte si discute soltanto delle risorse, e questo vale anche per il, ma non a sufficienza ... Considero questa misura un grandedei 5 Stelle, ma ad unsi deve riparare con una ... Pnrr, errore nel bando dell'ex ministra Messa per 7.500 posti letto per universitari