' Piazzapulita' | alle 21 15 su La7 | ospiti e anticipazioni | prosegue l' inchiesta sul Covid - 19

Globalist.it

', questa sera21.15 su La7, prosegue la sua inchiesta sulle carte segrete della pandemia: le chiusure mancate, l'inerzia delle autorità e le vite che avrebbero potuto essere salvate ...... in onda dalle 21.20 su Canale 5(talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.15 su La7 X Factor 2022: La Finale (talent show), in onda21.25 su TV8 Sulle tracce dell'... “Piazzapulita”, domani alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni, prosegue l’inchiesta sul Covid-19 "Brian Banks - La partita della vita", questa sera alle 21.25 su Rai 3 il thriller giudiziario del 2019, con Aldis Hodge nel ruolo del protagonista. Ecco la trama del film."Piazzapulita", domani alle 21.15 su La7, prosegue la sua inchiesta sulle carte segrete della pandemia: le chiusure mancate, l'inerzia delle autorità e le vite che avrebbero potuto essere salvate