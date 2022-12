Agenzia ANSA

Prezzo delin aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: ilcon scadenza a gennaio passa di mano a 73,09 dollari al barile con un incremento dell'1,46% mentre il Brent con consegna a ...IlBrent eaccelera in ribasso del - 2% e tocca nuovi minimi da inizio anno. Le scorte di greggio sono diminuite di 5,2 milioni di barili a 413,9 milioni di barili. Il calo ha superato ... Petrolio: il Wti sale a 73,09 dollari Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con scadenza a gennaio passa di mano a 73,09 dollari al barile con un incremento dell'1,46% mentre il Brent con co ...Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile (Brent) per la prima volta dagli inizi dell'anno. Ecco le cause del crollo.