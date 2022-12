Pet Therapy al Santobono | aiuto da golosità e mostra giocattoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRifinanziare il progetto “Quattro zampe al”, una iniziativa di Petdestinato al reparto di Neurochirurgia e Neuroncologia dell’ospedale pediatrico napoletano che già quest’anno ha riscosso successo tra i bambini, ma anche tra gli operatori medici e sanitari coinvolti. E’ questo l’obiettivo dell’evento Charity “La Notte dei Balocchi per il” in programma giovedì 15 dicembre, dalle 18.00, nell’Archivio di Stato a Napoli. La manifestazione per la raccolta fondi all’insegna di giochi antichi (è in corso nella sede di Piazzetta Grande Archivio la‘la fiera dei balocchi’) e diè promossa dalla Fondazione Sostenitori OspedaleETS in collaborazione con l’Archivio di Stato. Diverse le aziende che parteciperanno ...