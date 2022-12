Perugia-Vôlei Renata oggi | Mondiale per club volley 2022 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nella notte trae domani, in particolare all’1:00 del 9 dicembre, si giocherà Sir Safety Susa, match valido per la fase a gironi delperdimaschile. Per la squadra umbra, autrice finora di un’inizio di stagione travolgente, una partenza insidiosa ma alla portata, contro la formazione brasiliana che l’anno scorso si è classificata come terza nel Campionato sudamericano (alle spalle delle connazionali Sada Cruzerio ed Itambe Minas, entrambe presenti). A Betim saranno le 21:00 e l’incontro della Sir sarà quello che chiuderà la seconda giornata della manifestazione. Coach Andrea Anastasi ha tante carte da giocare, specialmente in questa prima fase, dove qualcosa si può anche sperimentare. Da Kamil ...