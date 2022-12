Perù | la democrazia salva il Paese dall’ennesimo autogolpe?

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dina Boluarte è la prima donna presidente del. La sua elezione è arrivata come valvola di emergenza — attivata perre la stabilità — quando l’ex presidente Pedro Castillo ha tentato, mercoledì 7 dicembre, il golpe. L’ha scelta il Congreso, il parlamento monocamerale peruviano che era pronto a votare l’ennesimo impeachment contro il capo dello Stato, il quale a sua volta aveva annunciato di voler sciogliere la camera e prendere su di sé il potere più o meno totale. Laperuviana ha raggiunto un livello di maturità tale da permettersi di muovere equilibri e bilanciamenti per il bene del, oppure siamo davanti a uno dei vari passaggi politici-istituzionali-sociali che hanno segnato ilnegli ultimi decenni? La mossa di Castillo, la cui presidenza era da tempo in difficoltà ...