“Perché non c’erano” Francesca Cipriani | la verità sui grandi assenti alle sue nozze

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022)e il matrimonio,degli. Non solo Alfonso Signorini, molti altri concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip non si sono presentatidell’ex concorrente del reality show in onda su Canale 5 e del fidanzato, l’imprenditore romagnolo Alessandro Rossi. Dopo la bufera sulla grande assenza di Alfonso Signorini, lo stesso ha chiarito la sua assenza al matrimonio di: “Non è vero che ho disertato all’ultimo minuto. Non ho dato buca alla, lei e Alessandro Rossi lo sanno benissimo. Avevo accettato il ruolo importante di matrimonio”, ha detto rilasciando un’intervista a Casa Chi. Leggi anche: “Oddio, ma cosa fa?”. Carmen Russo, scena ...