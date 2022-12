Perché gli usa non possono vincere una guerra nello Stretto di Taiwan

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’ultimo China Military Power Report (CMPR), ovvero il documento del Dipartimento della Difesa Usa, meglio noto come Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China, ha analizzato i principali sviluppi militari e di sicurezza riguardanti la Cina. Il denso rapporto, 196 pagine, contiene informazioni interessanti. Al di là delle molteplici tematiche toccate (ne abbiamo InsideOver.