Pensioni e flat tax | cosa c' è scritto nella Manovra Chi avrà più soldi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) "Unacoraggiosa che scommette sul futuro". Così l'ha definita la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presentato il primo documento economico firmato dal suo governo. Un passaggio importante, quello della premier, teso a stabilire un rapporto chiaro con gli italiani. "Questa è unafiglia di scelte politiche, come è giusto e normale che sia per un governo politico", ha affermato, sottolineando come l'esecutivo abbia "scelto di concentrare le risorse.ci sono "tre tasse piatte", spiega la Meloni, illustrando le misure inserite dal governo nel documento, sottolineando che si tratta di interventi "rivolti al ceto medio, che non favoriscono i ricchi e riconoscono i sacrifici di chi lavora". Inc'è anche la decisione di "rivalutare tutte le...

... per il numero uno della Uil, per quello che riguarda il welfare e le. "Inaccettabile" la ... Grosse critiche anche per latax, di cui vi abbiamo spiegato qua il funzionamento . Per questo ...Ue, nel 2020 perdite Iva per 93 miliardi di euro approfondimento Manovra,tax al 15% fino a ... l'Iva, lee il fondo per la Transizione 4.0 restano al centro del dibattito. Altro tema ...Legge di Bilancio 2023, attese novità con il passaggio in Parlamento. Ecco il testo bollinato dalla Ragioneria di Stato.Mobilitazioni sindacali contro la Manovra economica 2023: dal 12 al 16 dicembre sono previsti scioperi a tappetto, nelle diverse regioni d’Italia, contro la Legge di Bilancio del nuovo Governo. Tra i ...