Pattinaggio artistico | sorpresa nelle coppie Junior alle Finali Grand Prix 2022 | Baram-Tioumentsev avanti nello short

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si è concluso con un bel colpo di scena loprogram delled’, secondo segmento di gara della prima giornata delel-2023 didi figura, in scena questo weekend al Pala Vela di Torino. A posizionarsi al comando infatti sono stati Sophia-Danielsuperando di tre lunghezze i più quotati Anastasia Golubeva-Hektor Giotopoulos Moore, al momento secondi. Gli atleti statunitensi si sono resi artefici di un programma pulito in tutti e sette gli elementi, ornato dal triplo twist (livello 3), dal doppio axel in parlo e da un sicuro doppio lutz lanciato. Bene poi il resto delle difficoltà di coppia, tutte assegnate ...

Il programma libero si svolgerà sabato 10 dicembre alle ore 16:05.Il programma di oggi, giovedì 8 dicembre , per quanto riguarda le Finali del Grand Prix di Torino 2022 di. Il Pala Vela del capoluogo piemontese si apre per il via ufficiale alla rassegna che vede impegnati i migliori atleti junior e senior. Giornata che vede subito impegnato Daniel ...Il c.t. croato: "Sarà importante coprire bene le due fasce e restringere gli spazi attorno a Neymar. I balletti "È il loro modo di divertirsi e di essere, è un loro diritto esercitarlo" ...Il programma di oggi, giovedì 8 dicembre, per quanto riguarda le Finali del Grand Prix di Torino 2022 di pattinaggio artistico ...