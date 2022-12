Pattinaggio artistico oggi | Finale Grand Prix Torino 2022 | orari 8 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Finalmente si comincia., giovedì 8, le porte del Pala Vela disi apriranno per accogliere la prima giornata delle Finali-2023 di, il primo evento clou della stagione. Ci sarà tantissima Italia nel primo giorno di competizioni, pronta a fare bene schierando quattro dei suoi cinque rappresentanti. Si partirà in tal senso alle ore 15:00 con lo short program junior individuale maschile, dove sarà presente il nostro Nikolaj Memola con concrete ambizioni di medaglia. Dopo i segmenti più corti delle specialità Junior coppie (16:05) e Junior femminile (17:20) sarà quindi la volta dello short program delle coppie Senior (inizio ore 19:20), prova in cui cercheranno di fare la voce grossa Sara ...

' Ho cominciato a sette anni, prima facevo hockey, poi dopo gli allenamenti ho visto una gara die ho chiesto a mia mamma di provare; quando ho provato una volta sul ghiaccio mi sono sentito libero. Ho quindi continuato e sono contentissimo di questa decisione' .Si svolgerà venerdì 9 dicembre mattina e pomeriggio presso il Centro sportivo Sacro Cuore il 1° Trofeo ACSI Città di Viterbo dispecialità singoli e solo dance. Alla manifestazione parteciperanno per le categorie pulcini, principianti, ragazzi e juniores dai 6 ai 15 anni divisi per età e per difficolta le ... 1° Trofeo ACSI Città di Viterbo di pattinaggio artistico Si svolgerà venerdì presso il Centro sportivo Sacro Cuore il 1° Trofeo ACSI Città di Viterbo di pattinaggio artistico specialità singoli e solo dance.