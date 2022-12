Passaggio generazionale | cosa sta succedendo nelle aziende Il caso Piemonte

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Andrea Tronzano, assessore al Bilancio e alle Attività produttive di Regione, e Andrea Fossati, Amministratore Unico FF medical group. "L'essenza di chi fa politica è ascoltare la società", spiega Tronzano, "per questo abbiamo parlato con imprese e associazioni di categoria per fare un piano sui fondi europei che risponda alle esigenze del territorio". Fossati è un imprenditore, che oggi deve affrontare il caro energia, l'aumento del costo delle materie prime, la burocrazia: "Da giovane imprenditore ho grandi timori per il futuro", ammette l'amministratore, "Anni fa ho pensato di andare all'estero ma credo molto in quello che faccio, la passione muove tutto. Ilè delicato, difficile, perché si lascia il vecchio mondo e ci si proietta nel nuovo". "Molte nostre imprese ...