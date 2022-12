Para Taekwondo | Antonino Bossolo sale sul podio alle GP Finals di Riaydh! Sconfitto Bozteke nella finale per il terzo posto

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La sconfitta in semi, subita contro il brasiliano Nathan Torquato, gli ha impedito di competere per laper il primo, macomunque suldella categoria K44 -63 kg maschileGrand Prixdi Riyadh 2022 di. Al termine di un match per larga parte equilibrato, deciso neldove si è imcon merito, l’azzurro ha conquistato il successo (e consequenzialmente il) battendo il turco Mahmutcon il punteggio di 21-13.in ...