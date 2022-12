Papa Francesco all’Immacolata | “Ti porto sogni e ansie dei giovani frenati dalla cultura carente nell’educare I ragazzi spieghino di nuovo le ali”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) "Madre, tile preoccupazioni delle famiglie, dei padri e delle madri che spesso fanno fatica a far quadrare i bilanci di casa, e affrontano giorno per giorno piccole e grandi sfide per andare avanti": sono le parole dinell'atto di venerazione all'Immacolata in Piazza di Spagna. L'articolo .

Il, nell'atto di venerazione dell'Immacolata, invoca la pace in Ucraina. Osserva un momento di silenzio, si commuove di fronte alla guerra che non si ferma. "In realtà - dice Bergoglio nella ...Le parole del leader del Cremlino fanno da contraltare all'ennesimo appello alla pace di. La retorica putiniana sfida ancora una volta la comunità internazionale, proprio mentre l'..." Vergine Immacolata , avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore".Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...