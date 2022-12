Panico per le femministe | giornalista italiano “palpato” dalla tifosa

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Vi terremo aggiornati. Però siamo anche pronti a fare a giocarci un deca: scommettiamo che domani non vedremo nessun articolo impegnato né prime pagine dei giornali occupate da frasi grondanti di indignazione per quanto appena successo a Doha? Esatto: sui siti dei grandi giornali il fattaccio non sta creando lo stesso scompiglio rispetto a quanto successo a Greta Beccaglia,“molestata” in diretta tv da un tifoso che le ha dato una pacca sul sedere. Oggi, in Qatar, è successo lo stesso solo a parti inverse: ilera uomo e l’aggressore una bella ragazza in bikini. Nothing to see here. Only a newzealander bikini girl in Doha squeezing my bum while I’m live on air, then asking for support to her welsh girl friend, and finally ending segment by sipping beer live from @b12doha beach.pic.twitter.com/a8VIJoO3aW — Tancredi Palmeri ...