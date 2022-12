Palermo-Como | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Questa sera alle 20.30, allo stadio Renzo Barbera, ilospita ilnella gara valida per la sedicesima giornata diB. Entrambe le squadre cercano punti per allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria, con i rosanero galvanizzati dall’ultimo successo ottenuto. Andiamo dunque a vedere le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIlin queste prime 15 giornate ha già attraversato diversi alti e bassi, ma nell’ultimo periodo bene o male è riuscito a trovare la via giusta. I rosanero vengono dal successo esterno contro il Benevento per 0-1, in cui è stato decisivo Brunori. Per il resto hanno conquistato 18 punti e si stanno via ...