... seguita da Dacca, in Bangladesh, con 205 punti e da Karachi, in, con 200 punti. A causa del peggioramento dei livelli di smog nella città orientale di, il governo ha annunciato la ......premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes e designato dal... A causare polemiche è la storia, ambientata ae incentrata su Haider (Ali Junejo), che ... Pakistan, Lahore la città più inquinata del mondo LAHORE - La città orientale pachistana di Lahore è la più inquinata del mondo, secondo la classifica della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico pubblicata da IqAir questa mattina.La città orientale pachistana di Lahore è la più inquinata del mondo, secondo la classifica della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico pubblicata da IqAir questa mattina. (ANSA) ...