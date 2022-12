Oroscopo Branko Giovedì 8 Dicembre 2022 | Sagittario determinato

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’diper oggi,Ariete Oggi riuscirete a fare chiarezza nel vostro cuore, a esprimervi e a dire quello che pensate senza paura. Toro Siete entusiasti e determinati e forse non siete mai stati così, ma dovete capire quali sono le vostre priorità. Gemelli Oggi è il giorno del perdono: qualcuno vi ha fatto male in passato, ma dovete andare oltre e guardare al futuro. Cancro Dovete fare un po’ di sforzi e faticare prima di raggiungere un obiettivo. Ma la calma sarà un’ottima alleata. Leone Bene l’amicizia, favoriti anche gli incontri. Oggi, però, meglio dedicare qualche ora allo sport o alle tue passioni. Vergine La fortuna è dalla vostra parte: siete ottimisti, determinati e in ottima forma fisica. Bilancia Cercate di non iniziare le discussioni, ...

