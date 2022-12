Ong e migranti | ' pizzino' di Macron all' Italia | Niente è risolto Nuovo braccio di ferro

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) A margine del vertice Med9 previsto domani venerdì 9 dicembre ad Alicante non ci dovrebbe essere alcun incontro bilaterale formale tra Emmanuele Giorgia Meloni, che potrebbe recarsi a Parigi in visita. "Aspettiamo una data", dicono fonti dell'Eliseo in un briefing con i giornalisti sul vertice di domani in Spagna. "Al momento non è previsto un incontro bilaterale formale, ovviamente si incroceranno", fanno sapere le fonti, sottolineando che il presidente francese e la premierna si sono già visti due giorni fa a Tirana. "Per quello che sappiamo Meloni sta ancora cercando una data per la sua visita a Parigi, per la quale si è impegnata a lavorare" dopo le tensioni del mese scorso sull'Ocean Viking. "Siamo in attesa di una conferma da parte loro", affermano le fonti, secondo cui questo "ovviamente non impedisce che si sviluppino contatti ai ...