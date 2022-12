Ogni tanto | Giorgia Meloni | quella amara frase rubata su Andrea Giambruno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Elegantissima, emozionata, fasciata in un bellissimo abito Armani, abito sul quale i compagni di Repubblica hanno avuto da eccepire, strappando fragorose risate in tutta Italia. Stiamo parlando die no, non stiamo parlando dell'abito Armani né di Repubblica. Si parla della Prima della Scala a cui ha assistito ieri, mercoledì 7 dicembre, a Milano. Per la leader FdI la "prima Prima" alla Scala in assoluto. E una "prima Prima" vissuta da prima presidente del Consiglio donna nella storia dell'Italia repubblicana. Il premier si è presentata al teatro per seguire il Boris Gudonov diretto dal maestro Riccardo Chailly, opera che una volta terminata è stata benedetta da 13 minuti di applausi, insieme al compagno,, anch'esso elegantissimo e con papillon d'ordinanza. In primis, ...