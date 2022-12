«Nuovi lanciarazzi Grad nella centrale nucleare di Zaporizhzhia» | la denuncia ucraina | la strategia russa sulla centrale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Aumenta la copertura militare delle forze russedi Zaporizhihia, dove secondo l’operatore di energia atomica, Energoatom, sarebbero stati pizzati sistemiaccanto alle unità di stoccaggio del combustibileesaurito, vicino al sesto reattore della. Come riferisce Kyiv Independent, iservirebbero all’esercito russo per colpire le città di Nikopol e Marhanets, che si trovano sull’altra sponda del fiume Dnipro. In questo modo, i russi sfrutterebbero il reattore e il magazzino del combustibile come “rifugio” dal possibile fuoco di ritorno della difesa. Da settimane su quel fronte, Kiev e Mosca si ...

