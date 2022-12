Nordio? Chi vuole imbarcare | intercettazioni | l' ultima sparata di Repubblica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Le teorie per infangare il ministrosono infinite. Il Guardasigilli ha alzato il velo su un fronte importante, quello delle. E subito dalla sinistra, alla stampa rossa fino alle toghe che simpatizzano per i prgressisti è arrivato uno tsunami di critiche e di attacchi inauditi. Cercare di regolare le "prcherie" delleusate a volte solo per infangare l'indagato di turno, a quanto pare è un tasto della giustizia intoccabile per la sinistra. E così su, pur di attaccare il Guardasigilli ci si spinge oltre addirittura mettendo il relazione la sua mossa con una apertura al Terzo Polo per un'eventuale ingresso in maggioranza. Insomma la teoria farneticante che riportaè la seguente:avrebbe messo mano alle ...