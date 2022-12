AGI - Agenzia Italia

... ovvero cioè non solo tra Francia e Italia, perché questo è ciò che è accaduto durante l'episodio dell'Ocean Viking; un certo numero diterzi, e per di più europei, non sono stati coinvolti ...... che finora è stata depredata delle sue materie prime senza avere in cambioda chi lo ha ... PRICE CAP - "dell'area mediterranea come Libia, Algeria ed Egitto sono da sempre grandi ... Niente Paesi Bassi, per il calcio gli Oranje restano l'Olanda Nonostante dal 2019 il Paese dei tulipani abbia scelto di chiamarsi solo Paesi Bassi, anche ai mondiali domina il vecchio nome che evoca 'calcio totale' ...A margine del vertice Med9 previsto domani venerdì 9 dicembre ad Alicante non ci dovrebbe essere alcun incontro bilaterale formale ...