Netflix | «Non siamo contro lo sport | siamo solo per il profitto E lo sport ha troppi costi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il co-CEO diTed Sarandos ha rivelato perché uno dei maggiori servizi di streaming al mondo non abbia ancora puntato sulloin diretta. «Non abbiamo visto un percorso profittevole per nella trasmissione dello», ha detto Sarandos in questi giorni, intervenendo durante la UBS Global TMT Conference di New York. Pur osservando chenon sta chiudendo completamente la porta a un’opportunità favorevole, Sarandos ha definito glidal vivo «drammaticamente costosi» ed essenzialmente «leader per le perdite. Nonanti-a favore del». I commenti di chiusura da parte di ...