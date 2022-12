Natale 2022 - L' Avvento dei motori | 10 auto per 10 film - FOTO GALLERY

(Di giovedì 8 dicembre 2022) tempo die il 25 dicembre s'avvicina puntuale come ogni anno. Sono queste le settimane in cui s'innesca il meccanismo che porta luminarie in città, addobbi a casa, presepi, alberi: elementi che compongono lo sfavillante scenario che ci fa respirare l'atmosfera della giornata più magica dell'anno. Allergici alle supercar con l'abete decorato sul tetto, lo scorso anno vi abbiamo mostrato le 10deidipiù celebri (e no). Questa volta, invece, abbiamo creato una rassegna alternativa: dopo aver fatto mente locale nel vasto panorama del cinema, vi proponiamo 10 vetture viste in altrettante opere che potrebbero essere incluse in un ipotetico calendario dell'motive-cinematografico. Le trovate nellaqui sopra.

