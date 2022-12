Napoli | Spalletti fa esperimenti tattici in vista della ripresa del campionato

Il tecnico toscano ha sfruttato l'amichevole contro l'Antalyaspor per testare (con buon profitto) moduli e giocatori ...Prosegue il lavoro deldopo l'amichevole vinta 3 - 2 con l'Antalyaspor : la squadra ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana al Winter Football Series by Regnum, in Turchia. La squadra, dopo una prima fase di ...C'è da lavorare, sì, ma il ritiro del Napoli a Antalya è anche l'occasione migliore per ritrovare amici e allenarsi con la testa sgombra da ogni altro problema. Tifosi ...La botta alla caviglia di ieri sera ha spaventato tutti ma Matteo Politano è tornato regolarmente in campo oggi a Antalya, sede del ritiro invernale del Napoli di Luciano ...