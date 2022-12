Napoli | boom di turisti per il Ponte dell’Immacolata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocolper il. Folla dinelle strade del centro storico della città. Comitive da varie regioni ma anche stranieri in via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, dove è operativo un senso unico pedonale, per consentire il deflusso dei visitatori, ma anche negli altri luoghi simbolici della città. ”Dobbiamo essere in grado di dare risposte di qualità ai cittadini e aiche arrivano. Stiamo lavorando molto in questa direzione e progressivamente miglioreremo sempre”. Così Gaetano Manfredi, sindaco di, commentando il grande flusso di gente che affolla le strade e i vicoli del Centro storico. Manfredi ha sottolineato che queste presenze ”significano lavoro per tanti operatori, ...