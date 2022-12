Movida violenta a Montesarchio | ragazzo accoltellato in pericolo di vita | arrestato 24enne

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLo avrebbe, poi è scappato. Ma i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo. E’ accusato di tentato omicidio Giuseppe Maglione,di, figlio di un noto pregiudicato della zona, che nella notte tra sabato e domenica avrebbe ferito gravemente Erminio Arpaia, 27 anni. L’episodio, accaduto in via San Martino a, è ora oggetto di indagine da parte dei militari dell’Arma. L’aggressione è avvenuta a seguito di una lite poco dopo le 4 del mattino. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre a un’ambulanza e a un’automedica in codice rosso, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. La vittima, un 27enne del posto, ha subito diverse ferite sul corpo, soprattutto nella parte posteriore del torace e, dopo avere ricevuto i primi ...

