Mosca libera star Nba Griner | scambio con Viktor Bout

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Brittney, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è statata nell'ambito di unodi prigionieri con il trafficante di armi. "Ho parlato con Brittney. E'...

Brittney Griner, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. "Ho parlato con Brittney Griner. E'...2022 - 12 - 08 14:23:30 RussiaBrittney Griner, Biden: "Torna a casa" Brittney Griner, la cestista americana detenuta da ... il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato cheera ancora ...Passo in avanti nei rapporti tra Washington e Mosca. La Russia ha liberato la star del basket statunitense Brittney Griner in uno scambio di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, scambio di prigionieri con la Russia: libera Brittney Griner. Biden: “Torna a casa” ...