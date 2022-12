Morta Osanna Nicoli | compagna di giochi di una bambina ebrea salvata con la famiglia a Dossello

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si è chiusa un’altra pagina storica di un luminoso esempio di accoglienza e solidarietà che si sviluppò da Mantova adi Albino, raggiungendo poi la Svizzera e concludendosi felicemente di nuovo a casa nel 1945 al termine del secondo conflitto mondiale. A Castel San Pietro, dove si era stabilita nel 1953, anno del suo matrimonio con Bruno Maggi, è, figlia di Edoardo ed Elisabetta nata Belotti. Lasi rese protagonista nell’autunno del 1943 di una pagina portata alla luce soltanto dopo alcuni decenni, grazie al paziente lavoro di alcuni ricercatori locali. Nella casa ai Ronchi, al civico nr. 56 – che oggi non c’è più – giunse una famigliola di ebrei in fuga da Mantova: Enzo Gallico, medico, con la moglie Tina e la figlia Lidia, di 11 anni. In ...