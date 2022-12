Agenzia ANSA

Nel Benevento in campo contro il Parma per la 16/a giornata della Serie B il grande ex Cannavaro ritrova dopo il Mondiale il NazionaleKamil Glik e lo rimette subito al centro della difesa dove mancherà Leverbe. Confermata la linea a 4 e un modulo più flessibile in avanti con l'alternarsi di un 4 - 2 - 3 - 1 e un 4 - 3 - 3 ...Polonia 4,5 Il busdi Michniewicz regge per 44' contro la Francia, poi Giroud "si gira" e ... Spagna 4 Escludendo i 7 gol alla modesta Costa Rica, la Spagna lascia icon all'attivo ... Mondiali: polacco Glik già in campo in Parma-Benevento Nel Benevento in campo contro il Parma per la 16/a giornata della Serie B il grande ex Cannavaro ritrova dopo il Mondiale il Nazionale polacco Kamil Glik e lo rimette subito al centro della difesa dov ...Statistiche alla mano, tra quelli assegnati nei 120' di gioco e le esecuzioni nella lotteria dei rigori, sono stati falliti ben 13 penalty su 31. E nella lista di chi ha fallito in Qatar c'è anche Lio ...