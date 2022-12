Mondiale | domani Olanda Argentina | “Curiosi di vedere cosa farà Messi”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 8 dicembre 2022)torna ilcon i quarti di finale e gli occhi sono puntati su. Tra i protagonisti, ovviamente,. LaPresseDopo due giorni di riposo,torna ilcon le prime sfide dei quarti di finale. La competizione, negli ottavi, ha regalato una grande sorpresa come l’eliminazione ai calci di rigore della Spagna, sconfitta dal Marocco. Tra le sfide dei quarti di finale non possiamo non sottolineare il match tra; gli Oranje, dopo una fase a gironi poco brillante, hanno alzato il livello nell’ottavo quando si sono imposti contro gli Stati Uniti.e compagni, invece, hanno avuto la meglio dell’Australia; una gara più complicata del previsto per i ragazzi di ...