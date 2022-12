Mobilize Renault - Clotilde Delbos rassegna le dimissioni | Ribeiro nuovo Ceo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il gruppoha nominato nuovi responsabili per alcune delle sue più importanti divisioni dopo lete a sorpresa da, attuale numero uno dellae della RCI Banque. Il ruolo di amministratore delegato della società di servizi per la mobilità sarà assunto, a partire dal primo gennaio prossimo dall'attuale direttore operativo Fedra, mentre Patrick Claude, direttore dei Servizi Finanziari del Gruppoe amministratore di RCI Banque, è stato nominato presidente ad interim in attesa che la sua nomina venga sottoposta all'approvazione della Banca Centrale Europea. La carriera di. Dunque,, che non ha motivato le sue, lascerà ...

In questo modo si delinea e conferma l'importanza del, chiamata a essere responsabile della produzione dei propri veicoli elettrici, delle reti di ricarica e dei pacchetti di ...... rispettivamente COO die capo design del Gruppo. 'Vorrei dare un caloroso benvenuto a Jean - Philippe Salar che si unisce alla nostra famiglia di 'Mobilizers' - ha commentato il COO ...