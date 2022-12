Milano Premier Padel P1 | escono di scena a sorpresa Stupaczuk Tapia | avanti gli altri big

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si entra sempre più nel vivo delP1 e lo spettacolo aumenta a vista d’occhio. Nella bellissima cornice dell’Allianz Cloud si sono giocati oggi gli ottavi di finale ed è arrivata la prima grande, ovvero l’eliminazione di Francoe Pablo Lima (teste di serie n.3).invece tutti glibig, mentre è stato eliminato l’italo-argentino Facundo Dominguez. Tutto facile per Alejandro Galan e Juan Lebron. I numeri 1 al mondo giocano con un ritmo abbastanza blando e sconfiggono Marcos/Ramirez (n.14 del seeding) con un nettissimo 6-2 6-4 in appena 54 minuti di gioco. Avanzano anche Paquito Navarro e Juan Tello (n.2 del torneo), ma, a differenza di Galan/Lebron, lo fanno senza scendere in campo visto il ritiro pre-match della coppia ...