Migranti | nuovo scontro tra Francia e Italia | “Questione non risolta | aspettiamo Meloni a Parigi” Palazzo Chigi smentisce l’invito

(Di giovedì 8 dicembre 2022) I rapporti tra lae l’sull’accoglienza deisoccorsi in mare sono tutt’altro che normalizzati. E adesso rischiano di raffreddarsi ulteriormente, almeno per restare al botta e risposta andato in onda alla vigilia del summit di Alicante. Ad infiammare il dibattito sono state fonti dell’Eliseo che, rispondendo ad una domanda sui rapporti con il governo di Giorgiadopo il caso Ocean Viking, hanno spiegato: “Per essere concreti, oggi, ladell’applicazione del diritto, che è lache ci ha diviso con le autoritàne il mese scorso, non è”. E ancora: “Non abbiamo visto, in ogni caso fino a questo punto, modifiche nella posizione delle autoritàne sull’applicazione del diritto ...

Ma dall'Eliseo sottolineano come tra Italia e la Francia restano le restano sul tema della responsabilità dei salvataggi deiin mare. 'La questione specifica dell'applicazione del diritto - ...... secondo la Francia, è l'obbligo dell'Italia di far sbarcare le navi umanitarie con i. "... evidentemente, pesano le prossime mosse dell'Italia che si prepara già albraccio di ferro con ... Migranti, nuovo scontro tra Italia e Francia. "Nessun bilaterale ad Alicante, aspettiamo Meloni a Parigi", di… Il lavoro tra Francia e Italia «continua» e «da quanto sappiamo, la signora Meloni continua a cercare una data per la sua visita a Parigi per la quale si è impegnata ...Alla vigilia del vertice mediterraneo di Alicante, fonti dell'Eliseo sottolineano come ci siano ancora divergenze sull'Italia sul tema migranti. "Questione non risolta" ...