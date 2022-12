Messa Immacolata giovedì 8 dicembre in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il programma della Santache sarà trassu, giorno dell’Concezione. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace.

... così, la solennità dell'Concezione, che celebriamo all'inizio di questo tempo (8 ... Come ha affermato Papa Francesco nell'omelia dellamattutina a Casa Santa Marta lunedì 2 dicembre ...Giovedì 8 dicembre sarà una giornata di festa per tutti che si aprirà alle 10 con lasolenne nella chiesetta intitolata a Maria. Alla fine dellasi esibirà la Filarmonica ...Giovedì 8 dicembre in occasione della Santa Festa dell’Immacolata Concezione, la famiglia Spadafora eredi del Maestro orafo calabrese Giovambattista Spadafora, conosciuto per la sua arte sacra come l’ ...La Rai subisce una nuova rivoluzione dei palinsesti e Antonella Clerici fa un annuncio a sorpresa per la giornata di domani ...