Meloni | “Ok Ue a fondi per interconnessione Italia-Tunisia grande successo”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il via libera della Commissione Europea allo stanziamento di 307 milioni di euro per co-finanziare l’infrastruttura d’traè unno”. Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia. “È una data storica – sottolinea la premier – perché l’Unione Europea ha dato l’ok ad un progetto che vede coinvolto uno Stato Membro con uno Stato Terzo. L’opera, un elettrodotto sottomarino di circa 200 km, sarà realizzata da Terna e dalla corrispondente società tunisina Steg e costituirà un nuovo corridoio energetico tra Africa ed Europa, favorendo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e l’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili”. “E’ nel destino ...

...alla manovra depositati dalle forze politiche che sostengono il governo di Giorgia. Testi ... In particolare, l'esecutivo è a caccia diaggiuntivi per allargare la platea potenziale di ...Sul fronte dello sport va detto che la premier Giorgiaha già detto che non intende varare ... nonché a risparmi e patrimoni ine polizze assicurative sulla vita. Frutterebbe circa 1,5 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Accrescere la decontribuzione per l’assunzione dei giovani da 6 a 8 mila euro. Prolungare fino a metà gennaio la possibilità di presentare la Cilas per i lavori del ...