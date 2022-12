Meloni difende la manovra | Nessun lassismo sull' evasione

Giorgiaincontra di nuovo i sindacati a Palazzo Chigi mentre i partiti preparano la carica degli emendamenti, el'impianto della sua prima manovra che, torna a ribadire, non da' nessun "segnale ...la manovra: i punti fermi non si toccano Lo schema si era già capito in campagna elettorale: il centrosinistra sventolava la bandiera identitaria del terrore fascista, l'onda nera, il ...Giorgia Meloni incontra di nuovo i sindacati a Palazzo Chigi mentre i partiti preparano la carica degli emendamenti, e difende l'impianto della ...Dopo le minacce subite da Giorgia Meloni su Twitter in merito alla questione del reddito di cittadinanza, il centrodestra si è scagliato soprattutto contro Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stell ...